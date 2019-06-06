مذيعة تقرأ خبر وفاة مرسي: تم الارسال من سامسونغ

وطنا اليوم-عمان:وقعت مذيعة مصرية في خطأ فادح، خلال تلاوتها بيان النيابة العامة، حول وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي، داخل قاعة المحكمة، الإثنين.

المذيعة في قناة "اكسترا نيوز"، نهى درويش، قالت في بيان تناقلته وسائل إعلام مصرية، نقلا عما وصف بـ"مصدر طبي مسؤول"، إنه "تم وضع المذكور تحت الرعاية الطبية منذ نوفمبر 2017 وتقديم العلاج الطبي اللازم له بشكل دوري".

وتابعت: "وقد أكد المصدر أن جميع الوثائق الطبية التي تؤكد تقديم الرعاية الصحية له موجودة وسيتم تقديمها للجهات المعنية".

وختمت درويش، قراءة الخبر بجملة "وتم الإرسال من جهاز سامسونغ"، وهو ما اعتبره ناشطون دليلا على تلقي وسائل الإعلام المصرية، تعليمات موحدة حول تغطية خبر وفاة مرسي.

وسخر ناشطون من الخطأ الفادح الذي وقعت فيه المذيعة، وهو ما دفع قناة "اكسترا نيوز"، إلى حذف جميع الأخبار الموجزة التي قدمتها المذيعة خلال 24 ساعة من صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.









https://twitter.com/amrsalama/status/1140938048357752832