إغلاق الملهى الليلي الحلال بالسعودية قبل افتتاحه

وطنا اليوم-عمان:كشف المغني الأمريكي ني يو، عن اغلاق الملهى الليلي "الحلال" في السعودية قبل افتتاحه.

وقال المغني الأمريكي في تغريدة عبر حسابه بتويتر: "أعتذر لشعب المملكة العربية السعودية. كنت حرفياً في طريقي إلى المكان عندما سمعت أنه تم إغلاقه لأسباب تقنية. كنت أتطلع إلى أداء العرض. كل الحب للرفاق في (وايت جدة). ربما نحاول مرة أخرى".

يأتي ذلك بعد الضجة التي لحقت بـWhite Jeddah، والذي وُصف بأنه أول ملهى ليلي حلال في السعودية ، بحسب العربي الجديد.

واستمرت التغريدات والتدوينات في مواقع التواصل الاجتماعي طيلة الأيام الأخيرة حول افتتاح "ديسكو حلال" في مدينة جدة السعودية، وهو ما أثار انقساماً في مواقع التواصل العربية بين مرحب وغاضب وساخر.

واختفى حساب العلامة التجارية White من "إنستغرام"، فانتقل الناشطون إلى صفحة "فيسبوك" للتعبير عن غضبهم. بينما راوح سعر التذاكر بين 500 وألف ريال سعودي.

وفي السياق، قالت الهيئة العامة للترفيه السعودية عبر حسابها بتويتر، انها فتحت تحقيقاً فورياً في مقاطع فيديو تم تداولها لإحدى الفعاليات في مدينة جدة لم يتم ترخيصها من قبل الهيئة ، مؤكدة سحب تراخيصها من الجهات القائمة على هذه الفعاليات والحتهم لجهات الاختصاص.