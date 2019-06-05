ملكة جمال الفليبين فلسطينية عمرها 23 عاماَ

وطنا اليوم-عمان:تُوجت الشابة غازيني كريستيانا غانادوس، البالغة من العمر 23 عاماً، بلقب ملكة جمال الفلبين لعام 2019 بعد منافسة مع 40 مشتركة.

بدأت غازيني مهنتها في عرض الأزياء عندما كانت في عمر الخامسة عشرة، وتخصّصت بالسياحة في جامعة سان خوسيه - ريكوليتوس.

وتبين أن غانادوس تنحدر من أصول فلسطينية لجهة والدها الذي لم تلتقه لكنّها عبّرت عن أملها بالفوز في هذه الفرصة ولقائه من خلال هذه المسابقة.

وملكة جمال الفيليبين 2019 ليس اللقب الجمالي الأول الذي تفوز به، لكنّه اللقب الأول الذي قد ينقلها إلى العالمية، إذ سيخوّلها تمثيل بلادها في مسابقة ملكة جمال الكون بعد فوز مواطنتها كاتريونا غراي باللقب.

والجدير ذكره أن غانادوس إختارت وصلة رقص شرقي مرتدية البزة خلال المراحل الأولى من المسابقة في نيسان الماضي.