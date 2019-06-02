ملهى ليلي حلال في جدة يثير جدلاً على مواقع التواصل

وطنا اليوم-عمان:وثَّق مقطع فيديو متداول على موقع «تويتر» لقطات أثارت جدلاً واسعاً في السعودية لافتتاح أول «ديسكو» حلال، وانتشرت الأنباء عن افتتاحه ضمن شاطئ مغلق ومختلط بمدينة جدة في السعودية.

وقال ناشر الفيديو، إن الديسكو موجود في مدينة دبي بالإمارات، وتم افتتاح فرع له في الواجهة البحرية بمدينة جدة الساحلية.

وأضاف أن «الديسكو محترم«، وأن مَن زاره يعرف هذا جيداً، وأشار إلى أن أسعار التذاكر تبدأ من 300 ريال وتصل إلى 1000 ريال سعودي.

وضجَّت مواقع التواصل الاجتماعي بعدد هائل من التغريدات والتفاعلات، إثر أنباء الافتتاح تحت وسم #لا أرضى بمنكرات_شاطئ_بيتش_بجدة و#ديسكو_في_جدة.

في حين انتقدت مغردة سعودية بشدة إنشاء الملهى قائلة: «مجاهرة بالمعاصي، ومناداة للاختلاط بلباس عاري، أي تطور هذا الذي تريدونه هذا الذي كنتم تطمحون له همكم إفساد في الأرض وفسق وكفر بالنعمة».

فيما قال حساب قناة شخابيط السعودية في تغريدة على الخبر: «ديسكو محترم! لم تدخل عقلي. .وهل يوجد ديسكو محترم وغير محترم؟ وإذا كان محترم وللعائلات كيف تكتبون الدخول إليه فقط بملابس البحر!».

وقال المغرد محمد عيد: «المنكر إذا خفي كان أثره على صاحبه، أما إذا عمّ بلاؤه يكون على الجميع».

واتفق المغرِّدون على أن ما تشهده المملكة هذه الأيام تغيير لم يشهد من قبل، وأن الانفتاح غير المسبوق مخالف لعادات المجتمع السعودي وطبيعته.

وتشهد السعودية تحولات جذرية منذ صعود ولي العهد محمد بن سلمان منذ عام 2017، حيث سمح ببناء دور السينما وأقيمت المهرجانات والحفلات الغنائية صاخبة، في حين كان كل ذلك محرماً قبل سنوات فقط ومحارباً من قبل الدولة.







