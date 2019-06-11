لأول مرة.. خدمة متنقلة لرعاية حيوانات الأردنيين

وطنا اليوم-عمان:تجوب شاحنة مغلقة، على جانبيها صور حيوانات أليفة، شوارع عمّان لمساعدة أهالي العاصمة في الحصول على الرعاية اللازمة لحيواناتهم الأثيرة.

تقدم الشاحنة أول خدمة رعاية متنقلة للحيوانات في البلاد دون أن يضطر أصحاب القطط والكلاب والخيول إلى مغادرة منازلهم.

وقال خليفة اللوزي، الذي أسس الخدمة التي يطلق عليها (وز زوو) قبل ثلاث سنوات، ”العناية بالحيوانات بالأساس شغلة إنسانية قبل ما تكون بزنس أو تجارة. أنا عندي هواية الحيوانات من وأنا صغير، بشتغل فيهم وبحبهم. طبعاً كنت أعمل هي الخدمة بالمحل أول، بمحل الحيوانات الأليفة تبعي، بعدين حولتها إنه يكون فان متنقل“.

ويضيف رجل الأعمال البالغ من العمر 28 عاما، إن العملاء في كثير من الأحيان يجدون أن من الأسهل لهم طلب الخدمة في المنزل بدلاً من قضاء ساعات في الطريق أو انتظار حيواناتهم في متاجر الحيوانات الأليفة.

وأوضح أن هذه الخدمة ”بتريح الناس، بتسهل عليهم بدل أزمات ومشاوير، يروح يودي الكلب يستنى ساعتين ثلاتة ويرجع ياخده، وهي نجحت الحمد لله“.

ويحرص اللوزي على توضيح نقطة هامة وهي أن الخدمة التي يقدمونها تتجنب تخدير الحيوانات، وأنهم يعملون جاهدين للتأكد من ارتياح الحيوانات لمقدم الرعاية داخل الشاحنة.

ولدى أحد العملاء، وهو محمد العساف، قطط وخيول وكلاب.

وكان قطه، مشمش، يحصل على جلسة رعاية في الصندوق الخلفي المغطى للحافلة.

وقال العساف ”هي الخدمة سريعة، وبالنسبة إنه الواحد ما عنده وقت إنه ياخد البس (القط) على مكان يوديه ويرد يجيبه بعد ما يخلصه منه. هي الخدمة بتيجي لعند البيت بخلصولك عباب البيت، برجعولك ياه، الشباب محترمين وشركة محترمة كتير، وخدمتهم سريعة ونضيفة وحلوة“.

وتم تجهيز الشاحنة بطاولات من الفولاذ المقاوم للصدأ ومقصات لتصفيف الشعر وتشذيب حواف المخلب، بالإضافة إلى صنبور استحمام (دُش) متخصص.

ويقول محمد الشيخلي وهو صاحب كلب أليف ”هلا إنت إذا بتجيبي الكلاب وما بتحافظي عليها بالأخير رح تزتيها بالشارع، لأنه بتأذي البيت وبتأذي المكان. أما إذا بتحافظي عليه وبتعملي له أسلوب حياة بتريحه وبتريحك رح تضلك مبسوطة انت والكلب. إذا ما بتهتمي في لا انت رح تكوني مرتاحة ولا الكلب رح يكون مرتاح فبالأخير رح يصفي يا بنباع يا أما بنزت بالشارع زي ما منشوف كتير ناس بعملوها“.

ويتراوح سعر الخدمة المقدمة بين 25 دينارا (35 دولارا) و45 دينارا (55 دولارا) بحسب حجم الحيوان.

وقال اللوزي إنه فوجئ بالشعبية والقبول الذي نالته شركته والخدمات المقدمة منها. وقدمت (وز زوو) ما يقرب من 5 آلاف خدمة رعاية منذ انطلاقها. وتهدف الشركة حاليا إلى إدخال الرعاية البيطرية لقائمة خدماتها.