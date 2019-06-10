الرئيسية | منوعات ألمانيا: احتفال الجالية الفلسطينية بعيد الفطر في بريمن

وطنا اليوم-احتفلت الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الالمانية وضواحيها بعيد الفطر السعيد بمشاركة شعبية كبيرة من ابناء الشعب الفلسطيني و الجاليات العربية المختلفة، وقد تخلل الاحتفال عدد من الفعاليات والانشطة وعشاء وحلويات فلسطينية واغاني تراثية وشعبية فلسطينية تغنى بها الحضور.

هذا ورحب سامر أصلان رئيس الجالية الفلسطينية في بريمن وضواحيها بالحضور واثنى على لحمة أبناء الشعب الفلسطيني في الغربة واجتماعهم على حب تراب فلسطين والقدس الشريف من جيل الى جيل. كما شكر الحاضرين جميعا والجاليات العربية المشاركة ايضا.

بدوره أكد النائب الفلسطيني الألماني عبد الكريم عراقي ان الشعب الفلسطيني شعب اصيل وجذوره ستبقى راسخة ومتجذرة نحو الوطن الحبيب مهما طال الزمان وبعدت المسافات. كما شكر كل من ساهم في انجاح هذا الاحتفال البهيج وعلى رأسهم رجل الاعمال الفلسطيني السيد حسام معروف الذي تم تكريمة لمساهمته الكبيرة في اقامة هذا الحفل الفلسطيني الجميل وكذلك شكر كل من السيد سجيع معروف والسيد صالح السري وامام مسجد الدعوة الشيخ أبو خليل احد مؤسسي الجالية في بريمن والسيدة سلمى خليل ممثلة المرأة الفلسطينية بالجالية .

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