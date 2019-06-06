 وطنا نيوز -بوتين يوصي الأطفال بقراءة الإنجيل والقرآن والتوراة
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بوتين يوصي الأطفال بقراءة الإنجيل والقرآن والتوراة
التاريخ : 06-06-2019 09:25:42 المشاهدات: 764

وطنا اليوم-عمان: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه سيكون من المفيد للأطفال قراءة الكتبب المقدسة الانجيل والقرآن، والتوراة، مبينا أن أسس الإنسانية تكمن في جميع هذه الديانات.

وأضاف أثناء حديثه مع رؤساء وسائل إعلام أجنبية الخميس "في جميع الديانات أسس للإنسانية إذا اتبعناها واتبعنا قواعدها فإن العالم سيكون أفضل".

 وقال مجيبا على سؤال صحافي حول الكتاب الذي ينصح أطفال أي بلد بقراءته: "فليقرأوا الكتاب المقدس، والقرآن والتوراة وكل هذا بالتأكيد سيفيد البنين والبنات في العالم"،وعلى أي حال سيستفيدون من ذلك .


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