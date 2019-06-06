الدفاع المدني يدعو الأردنيين للإسراع بحصاد مزروعاتهم

وطنا اليوم-عمان:دعت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، أصحاب المزروعات إلى الإسراع بعملية حصدها تفاديا للحرائق، خصوصا في مثل الاجواء الحارة والتي تكون عرضة لمثل هذه الحوادث.

وتمكنت طواقم الإطفاء مساء اليوم، من السيطرة على حريق مساحته 250 دونما على مثلث النعيمة مزروعة بالقمح والشعير وفق مدير دفاع شرق اربد العقيد غسان الخطاطبة.

وفي خبر آخر متصل، ذكرت إدارة الإعلام في الدفاع المدني إن كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني شرق اربد أخمدت مساء اليوم حريق شب في أعشاب جافة ومحاصيل زراعية ( قمح و شعير ) ، حيث بلغت مساحته ب(200) دونم في منطقة النعيمه .

وأضافت إدارة الإعلام أن فرق الإطفاء قامت بحصر النيران في منطقة معينه وإخماده دون وقوع أية إصابات بالأرواح