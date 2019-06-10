|
بعد منتصف الليل.. ليبيا تتراجع وتعلن الثلاثاء العيد
وطنا اليوم-عمان:أعلنت ليبيا أن اليوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد ساعات من إعلانها أنه الأربعاء.
جاء ذلك في بيانين منفصلين نشرتهما، دار الإفتاء التابعة للحكومة المؤقتة بالبيضاء والهيئة العامة للأوقاف التابعة لحكومة الوفاق في ساعة متأخرة.
وقالت دار الإفتاء الليبية على صفحتها الرسمية في فيسبوك: "بناء على اتصال رئيس المحكمة العليا بالمجلس الأعلى للقضاء في الساعات الأخيرة من الليل مع فضيلة المفتي، وإخباره إياه بأنه ثبتت لديهم شهادة برؤية الهلال وصلتهم من بعض المحاكم التابعة لهم عند منتصف الليل، فإن دار الإفتاء تعلن أن يوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر".
وشهدت العاصمة طرابلس، بعد ذلك الاعلان إعادة المحال التجارية فتح أبوابها من جديد وعادت حركة الأسواق لكي يتسنى للمواطنين شراء لوازم العيد.
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|