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هكذا تفاعل معلقون مع إعلامية مسيحية ارتدت الحجاب بالأقصى
وطنا اليوم-عمان:تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع الصحفية الفلسطينية كريستين ريناوي، والتي نشرت صورة على حسابها بموقع فيسبوك وهي ترتدي الحجاب داخل المسجد الأقصى، يوم الجمعة الماضية، رغم أن ديانتها مسيحية.
وقالت الريماوي في تعليق على المشاركين في منشورها: "إحترام المقدسات واجب والتواجد فيها مكسب، وزيارة المسجد الأقصى مهمة ولا تقتصر على زيارة لتغطية وقائع الصلاة والأجواء إعلاميا".
وأضافت: "فش عاقل بصحله يوصل هذا المكان المقدس وبوفر..ولذلك حبيت أكون بين الناس داخل الاقصى بهذا اليوم، وبخصوص الحجاب؛ للمسجد المبارك حرمته واذا احنا ابناء هاي البلد، والقدس ومقدساتها، ما احترمنا هذه الحرمة شو بدنا نترك لغيرنا؟".
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