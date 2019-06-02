هكذا تفاعل معلقون مع إعلامية مسيحية ارتدت الحجاب بالأقصى

وطنا اليوم-عمان:تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع الصحفية الفلسطينية كريستين ريناوي، والتي نشرت صورة على حسابها بموقع فيسبوك وهي ترتدي الحجاب داخل المسجد الأقصى، يوم الجمعة الماضية، رغم أن ديانتها مسيحية.

وقالت الريناوي وهي إعلامية تعمل في تلفزيون فلسطين، في منشور على حسابها: "في رحاب المسجد الأقصى المبارك، في الجمعة اليتيمة من شهر رمضان الفضيل، انتهت صلاة الجمعة بمشاركة أكثر من 260 ألفًا (أكثر من ربع مليون مصلٍ)، والآن الإستعدادات لإحياء ليلة القدر في المسجد المبارك، هذه الليلة كل عام وأنتم بألف خير".

لكنها فوجئت بسيل من الردود المشيدة باحترامها للمسجد الأقصى وارتدائها الحجاب داخله وهو ما أثار إعجابها لترد برسالة داخل أحد التعليقات.

وقالت الريماوي في تعليق على المشاركين في منشورها: "إحترام المقدسات واجب والتواجد فيها مكسب، وزيارة المسجد الأقصى مهمة ولا تقتصر على زيارة لتغطية وقائع الصلاة والأجواء إعلاميا".

وأضافت: "فش عاقل بصحله يوصل هذا المكان المقدس وبوفر..ولذلك حبيت أكون بين الناس داخل الاقصى بهذا اليوم، وبخصوص الحجاب؛ للمسجد المبارك حرمته واذا احنا ابناء هاي البلد، والقدس ومقدساتها، ما احترمنا هذه الحرمة شو بدنا نترك لغيرنا؟".

ودعت المعلقين لعدم التوقف عن فكرة الحجاب وقالت: "المهم انه اليوم هو يوم روحاني ومهم وملهم، والناس رغم الصيام والمسافات الطويلة والاجراءات والحر وصلت الاقصى، واتعبدت فيه وكان المشهد برد الروح، شكرا مرة أخرى على كلماتكم الجميلة، وينعاد على الجميع بأفضل حال".