تنورة محامية تطيح بقاضياَ في إسطنبول

وطنا اليوم-عمان:أعلن مجلس القضاة والمدعين العامين في تركيا أنه أوقف مؤقتا عن العمل قاضيا في مدينة إسطنبول، بعد إدلائه بتعليقات انتقد فيها "قصر تنورة محامية أثناء جلسة قضائية.



ونقلت سكاي نيوز عن صحيفة "حرييت" التركية، أن القاضي ، محمد يويلو، أراد إخطار نقابة المحامين في المدينة أن المحامية توجي جيتين ظهرت مرتدية تنورة بصورة غير لائقة.

وقال في اعتراضه أن المحامية ترتدي تنورة ترتفع 15 سم فوق الركبة، وهو ما أثار غضب زملاء المحامية.

وبعدما انتشرت القصة، اجتمع حشد من المحامين أمام قاعة استماع بأحد محاكم إسطنبول، حيث يعمل يويلو، واحتجوا على تصرفه، قبل أن يدخلوا للقاعة ويهتفوا" النساء ينتظرن اعتذارا منك".