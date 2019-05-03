 وطنا نيوز -أردني يريد تقديم هديه لزوجته يثير مواقع التواصل
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أردني يريد تقديم هديه لزوجته يثير مواقع التواصل
التاريخ : 31-05-2019 09:19:33 المشاهدات: 2309

وطنا اليوم-عمان: أثار طلب أحد الأردنيين على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، مساعدته بتقديم هدية بمناسبة يوم مبلاد زوجته، نشطاء الموقع الشهير.

وفي التفاصيل فان شخصا متزوجا طلب من أعضاء مجموعة شبابية على فيسبوك مساعدته بتقديم هديه لزوجته، موضحا أنه لا يملك سوى خمسة دنانير، ويريد أفكار منهم ليستطيع تقديم هدية لزوجته بهذا المبلغ البسيط .

وانهالت التعليقات بشكل إيجابي، من قبل عدد كبير من المعلقين، وقُدمت العديد من الأفكار والهدايا، ومنهم من قدم له هدايا مجانية لادخال الفرحة على قلبه هو وزوجته .


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