الرئيسية | منوعات سرقة تحف نادرة بقيمة 15 مليون ريال سعودي

وطنا اليوم-عمان:علم من مصادر موثوقة ان الامن السعودي يتعامل مع سرقة مقتنيات أثرية سعودية نادرة جدا تبلغ قيمتها 15 مليون ريال . وقال مصدر مطلع ان الامن يتابع تلك القطع النادرة بعد ظهورها في مزاد علني في منطقة الاحساء شرق الرياض . وبالتفاصيل الاولية ان وافد فلسطيني قام بالاتفاق مع مواطنة سعودية من اصول فلسطينية ، بكسر وخلع المستودع وسرقة التحف النادرة وبيعها بالمزاد العلني . حيث باشرت مديرية امن الرياض بالتحقيق بالحادثه ومحاولة ضبط المتورطين قبل هروبهم خارج البلاد تمهيدا لتحويلهم للقضاء .

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