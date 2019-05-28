 وطنا نيوز -سرقة تحف نادرة بقيمة 15 مليون ريال سعودي
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سرقة تحف نادرة بقيمة 15 مليون ريال سعودي
التاريخ : 28-05-2019 09:54:47 المشاهدات: 927

وطنا اليوم-عمان:علم من مصادر موثوقة ان الامن السعودي يتعامل مع سرقة مقتنيات أثرية سعودية نادرة جدا تبلغ قيمتها 15 مليون ريال .

وقال مصدر مطلع ان الامن يتابع تلك القطع النادرة بعد ظهورها في مزاد علني في منطقة الاحساء شرق الرياض .

وبالتفاصيل الاولية ان وافد فلسطيني قام بالاتفاق مع مواطنة سعودية من اصول فلسطينية ، بكسر وخلع المستودع وسرقة التحف النادرة وبيعها بالمزاد العلني .

حيث باشرت مديرية امن الرياض بالتحقيق بالحادثه ومحاولة ضبط المتورطين قبل هروبهم خارج البلاد تمهيدا لتحويلهم للقضاء .


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