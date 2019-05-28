الرئيسية | منوعات ألمانيا : أمسية رمضانية عربية أردنية بالعاصمة برلين

وطنا اليوم-برلين -في جو من الأخوة والألفة والمحبة اقامت جمعية ومدرسة بوابة برلين العربية والهيئة الأردنية الأوروبية العليا افطارا رمضانيا حضره رؤساء الجمعيات والمؤسسات العربية والأهالي في برلين ، حيث رحب رئيس الجمعية والأمين العام للهيئة السيد مازن ابو زبيد بالحضور معربا عن أهمية هذه اللقاءات في تقريب ولحمة ابناء المجتمع في بلاد الاغتراب ، ناقلا تحيات الهيئة الأردنية الأوروبية العليا للجميع .

وقال السيد مازن ابو زبيد ان هذه الأمسية تأي لخلق حالة من التوادد والترابط ما بين اخواننا العرب في الغربة ، نلتقي لنشعر في اجواء شهر رمضان الفضيل التي تذكرنا بالوطن والاهل .

واضاف ابو زبيد لقد ناقشنا خلال الفعالية جملة من مختلف القضايا التي تشغل فكر الكثير من المواطنين العرب في برلين ، وقد كان حوار بناء مع مع عدد من رؤسساء الجمعيات والمؤسسات العربية في العاصمة برلين.

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