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ألمانيا : أمسية رمضانية عربية أردنية بالعاصمة برلين
وطنا اليوم-برلين -في جو من الأخوة والألفة والمحبة اقامت جمعية ومدرسة بوابة برلين العربية والهيئة الأردنية الأوروبية العليا افطارا رمضانيا حضره رؤساء الجمعيات والمؤسسات العربية والأهالي في برلين ، حيث رحب رئيس الجمعية والأمين العام للهيئة السيد مازن ابو زبيد بالحضور معربا عن أهمية هذه اللقاءات في تقريب ولحمة ابناء المجتمع في بلاد الاغتراب ، ناقلا تحيات الهيئة الأردنية الأوروبية العليا للجميع .
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