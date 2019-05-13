الرئيسية | منوعات شاهدوا : جدل حول سيدة ترتدي ملابس إحرام الرجال بمكة

وطنا اليوم-عمان:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا أثار جدلا واسعا، قالوا: إنه لسيدة ترتدي ملابس العمرة الخاصة بالرجال، داخل الحرم المكي خلال تأدية المناسك.

وأثار المقطع حيرة المتابعين بين من رآها سيدة، بسبب الملامح والأقراط التي ترتديها في أذنيها، وبين من رآه رجلا بملامح أنثوية.

ولوحظ في المقطع تواجد عدد من عناصر الأمن التابعين للحرم، حول الشخصية، وكان هناك حوار دائر لم يعرف إلى ماذا أفضى.

الإعلامى السعودى، ناصر حبتر، نشر عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تغريدة بتاريخ 26 مايو الحالى، نفى فية ما تم تداوله على المواقع الاخبارية، بأن امرأة ارتدت ملابس إحرام الخاصة بالرجال أثناء أداء مناسك العمرة.

ناصر حبتر، قال فى تغريدته، إن جهات التحقيق بالمملكة العربية السعودية، حققت فى الفيديو المتداول، وتبين أن الذى يظهر فى مقطع الفيديو رجل هندى، وهو ذكر بنسبة 100%.





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