شاهدوا : فتاة تصفع صديقها 52 مرة لعدم شراء هاتف لها

وطنا اليوم-عمان:وجهت فتاة صينية 52 صفعة متتالية لصديقها على الملأ وهو صامت ولا يفعل شيئاً.

ووقع الحادث الغريب في 20 ايار الجاري، الذي صادف عيد الحب الصيني.

وبحسب موقع "Asia One"، حاول أحد الضباط اصطحابهما إلى مركز الشرطة لحل الإشكال بينهما، لكن الشاب رفض ذلك - خوفاً من أن تتعرض صديقته إلى المتاعب، لكن الضابط أصر على نقلهما للمركز.

وبعد أن حققت معهما الشرطة بالحادث قالاً إن هناك خلافات في بعض القضايا.

وذكرت المرأة أنها كانت تدعم صديقها مالياً لفترة طويلة، وقد غضبت لأنه لم يستطع حتى شراء هاتف محمول لها في عيد الحب.







