الرئيسية | منوعات شاهدوا : لافتة بالعبرية في قلب المدينة المنورة تثير الغضب

وطنا اليوم-عمان:ذكر موقع إسرائيلي الأربعاء، أن السلطات السعودية سمحت بوضع لافتة ترحيب للزوار تتضمن كلمة عبرية في المدينة المنورة.

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" على موقع "تويتر" صورا تظهر كلمة "شالوم" العبرية وسط عبارات ترحيبية بلغات كثيرة، وقالت إنها تعود للافتة "نصبت في المدينة المنورة بالسعودية، وعلى مقربة من المسجد النبوي الشريف".

وقال المستشرق الإسرائيلي تسيفي يحزكيلي في مقابلة مع صحيفة "معاريف" إن "القرار السعودي باستقبال عمال فلسطينيين مقيمين داخل إسرائيل، للعمل داخل أراضيها، يمكن اعتباره الخطوة الأولى من المملكة للتطبيع مع إسرائيل".

وأضاف يحزكيلي، في المقابلة ، أن "القرار الاقتصادي السعودي المفاجئ يعتبر خطوة أولى لتطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب، على اعتبار أن إصدار هذه التصاريح للعمال الفلسطينيين داخل إسرائيل يعتبر من مفردات الخطة الاقتصادية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وتشير إلى توثيق العلاقات السعودية الإسرائيلية".

وأثارت صور اللافتة موجة غضب واسعة على مواقع التواصل بالمملكة، فقد علق ناشطون بأنه لا داعي لكتابة لافتة ترحيب بالعبرية، فاليهود محرم عليهم دخول مدينة النبي – صلى الله عليه وسلم -.

وكان علماء دين سعوديون بارزون، قد حرموا دخول جزيرة العرب على غير المسلمين، استنادًا لحديث شريف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه : "لا ألفين اليهود والنَّصارى في جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلمًا".





















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