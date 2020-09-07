مفتي مصر يثير الجدل: تعطر النساء سلوك حضاري

وطنا اليوم-عمان:قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن التعطر يدخل في حيز النظافة ومظهر الإنسان، مؤكدا أنه لابد أن يعيش الإنسان نظيف، وهذه مطلوبات شرعية، الإنسان يعيش في شكل جميل ونظيف فوق قلب نظيف.

وأضاف «علام»، خلال لقائه مع حمدي رزق أنه لابد أن يتفق الشكل الجميل مع الجوهر الجميل.

وقال علام أن «التعطر للمرأة يعني الظهور بسلوك حضاري»، لكن بشروط «ألا يكون ملفتا للنظر، الاقتصاد بما يكفل الرائحة الطيبة».

فكر آخر

وعندما سأله المذيع عن قول البعض أن المرأة عندما تتعطر ويشم الرجال رائحتها فإنها تكون زانية، أجاب علام: هذا فكر آخر، نحن نريد للمرأة المسلمة أن تظهر بهذا السلوك الحضاري ،لكن ألا يكون ملفتا للنظر ،ويكفي الاقتصاد بما يكفل الرائحة الطيبة ،ويجب أن يكون هناك اعتدال في استخدام العطور “.

حديث الرسول

وقد أثار حديث علام جدلا واسعا، حيث ذكّر متابعون بحديث الرسول “(أيُّما امرأةٍ استعطَرَت فمرَّت علَى قومٍ ليجِدوا من ريحِها ؛ فَهيَ زانية”.

خطأ لغوي

يذكر أن كلمة ملفتا للنظر خطأ لغوي، ما كان ليصدر عن مفتي الجمهورية، والصواب: لافتا للنظر.

عصير من الوسطية

وقد أشاد رزق بعلام واصفا كلامه بأنه عصير من الوسطية والتفتح والتنوير .