الفرق بين الجسد والنفس والروح

وطنا اليوم - قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الإنسان مكون من الجسد الذي يدخل فيه الروح، وفي الشهر الرابع من الحالة الجنينية تدخل الروح الى الجسد وتظل فيه حتى الوفاة، موضحا أن هذه الروح تدخل فيها النفس.

وأوضح جمعة في فيديو له عبر صفحته الرسمية، أن الروح داخلها النفس، والنفس هي الناطقة والمفكرة والتي ستحاسب يوم القيامة، وهذه النفس لها درجات عند الله فمنها النفس الأمارة بالسوء ومنها النفس اللوامة ومنها النفس الملهمة ومنها النفس الراضية ثم النفس الكاملة.

وأضاف: يترقى الإنسان عن طريق العقل والقلب والسلوك بطاعة الله . قال تعالى : اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ"، مشيرا إلى أن هناك ثمة علاقة بين النفس و الجسد ، وعندما تدخل النفس مرة أخرى إلى الجسد يستيقظ ويتفاعل مع الكون.

واختتم جمعة: النفس قد تخرج وحدها ثم تعود ثانية ولو الروح خرجت ستخرج معها النفس وتذهب إلى ربها، الروح بها الحياة والنفس بها الإدراك