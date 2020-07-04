الرئيسية | دين ودنيا شاهدوا : حقيقة الفيديو المتداول لمحمد نوح القضاة

وطنا اليوم-عمان:أثار مقطع مصور للنائب والداعية الإسلامي محمد نوح القضاة، الذي تم تداوله على موقع “تيك توك” منذ الأمس، جدلا واسعا في الأردن، لما تضمنه من تصريحات اعتبرها البعض “غير مقبولة”.

وفي المقطع المتداول يقول القضاة، في برنامج المرآة على قناة اقرأ الفضائية: “بعض الناس يريدنا أن نصنع الطائرات والسيارات.. لكي ننافس أميركا وأوروبا؛ ما لهذا خلقنا”.

وأضاف القضاة، بحسب المقطع المتداول، أن “الله عز وجل خلق العرب وجعلهم أصحاب فكر وهداة وجعل من الآخرين تلاميذ يهتدون بهدانا وعليهم العمل”.

ولا يزال المقطع المتداول يثير الجدل لغاية الآن، حتى وصل صداه إلى محطات عربية رد بعض إعلامييها على القضاة.

ما استجد، هو خروج مقدم برنامج المرآة المذيع محمد الجعبري، على فيسبوك ليكتب حول القضية: “أحبتي .. حول المقطع المجتزأ للدكتور محمد نوح القضاة والذي انتشر في برنامج التك توك ، كان ذلك من برنامج المرآة الجزء الأول حلقة بعنوان الفكر، نقدم لكم الحلقة كاملة لمشاهدة كامل ماقاله الدكتور دون اجتزاء .. ودمتم .. محمد الجعبري”.

وفيما يلي الحلقة كاملة وبإمكان المشاهدين البحث عن الفارق بين المقطع المتداول والفيديو الأصلي:



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