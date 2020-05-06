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شاهدوا : قورشة يخطب صلاة العيد بمصلين داخل سياراتهم
وطنا اليوم-عمان:أدى الداعية امجد قوشة، خطبة وصلاة العيد، من مسجد مؤسسة الدار اوكفيل أونتاريو تورنتو الكبرى في كندا.
وكان مفاد فكرة قورشة، أن يقف الإمام على المنصة باتجاه القبلة، ويتابعه الناس بواسطة راديو السيارة أو شاشة عرض كبيرة، ويصلون وهم جلوس في سياراتهم.
وتعتبر فكرة قورشة، الأولى من نوعها في ظل انتشار جائحة كورونا، ومنع المصلين من تأدية الصلوات في المساجد، خوفا من اتشار الوباء.
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