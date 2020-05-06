 وطنا نيوز -شاهدوا : قورشة يخطب صلاة العيد بمصلين داخل سياراتهم
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شاهدوا : قورشة يخطب صلاة العيد بمصلين داخل سياراتهم
التاريخ : 25-05-2020 12:36:06 المشاهدات: 1820

وطنا اليوم-عمان:أدى الداعية امجد قوشة، خطبة وصلاة العيد، من مسجد مؤسسة الدار اوكفيل أونتاريو تورنتو الكبرى في كندا.

وكان مصلي العيد، على غرار "سينما السيارات" حيث أدى الناس الصلاة وحضروا الخطبة، داخل مركباتهم.

وكان مفاد فكرة قورشة، أن يقف الإمام على المنصة باتجاه القبلة، ويتابعه الناس بواسطة راديو السيارة أو شاشة عرض كبيرة، ويصلون وهم جلوس في سياراتهم.

وتعتبر فكرة قورشة، الأولى من نوعها في ظل انتشار جائحة كورونا، ومنع المصلين من تأدية الصلوات في المساجد، خوفا من اتشار الوباء.


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