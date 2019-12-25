الإفتاء توضح حكم قول: مدد يا سيدنا الحسين

وطنا اليوم-عمان:وضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الشيخ أحمد ممدوح، في تسجيل مصور بثه على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، حكم قول المسلم "مدد يا سيدنا الحسين، ومدد يا رسول الله".

وقال ممدوح إنه يجوز قول: "مدد يا سيدنا الحسين، ومدد يا رسول الله"، ولا حرج في ذلك.

وردّ الشيخ على سؤال أحد المتابعين للصفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول حكم قول "مدد يا سيدنا الحسين"، فردّ عليه الشيخ أحمد ممدوح قائلا: "من يحرمون قول مدد يا سيدنا الحسين أو مدد يا رسول الله عقولهم مشوشة، خلطوا بين التوحيد والشرك، ويظنون أنهم حماة التوحيد، فقول مدد يا رسول الله أو مدد يا سيدى فلان، ليس شرطا؛ لأنه ليس عبادة".

وأضاف: "قول المدد يا سيدي فلان لن يمدنا قطعا بالحياة، فهذا لا يخطر بعقل الموحد، كما أن قول مدد يا حسين مثلا أو يا رسول الله تعني أننا نطلب من الله أن يمدنا بمثل ما أمد به سيدنا الحسين أو الرسول صلى الله عليه وسلم".

ونشرت الإفتاء المصرية عدة تغريدات تتضمن بعض الأحاديث عن حب الحسين، وذلك تزامنا مع الاحتفال بمولد الحسين.