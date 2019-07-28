المعهد الفلكي يحسم أمره: الأحد أول أيام عيد الأضحى

وطنا اليوم-عمان:قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية في القاهرة، إن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأحد الموافق 11 آب المقبل، بناء على الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد وأشارت إلى أن غرة شهر ذي الحجة ستوافق فلكيا يوم الجمعة القادم.

وذكر المعهد أن هلال شهر ذي الحجة لعام 1440 سيولد في تمام الساعة الخامسة و12 دقيقة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الخميس المقبل في الأول من شهر آب والـ29 من شهر ذي القعدة الحالي (يوم الرؤية)".

وسيبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 32 دقيقة بعد غروب شمس في يوم الرؤية ، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فإن الهلال الجديد يبقى بعد غروب الشمس لمدد تتراوح ما بين 17 و39 دقيقة.

وأوضح معهد البحوث الفلكية أن يوم لجمعة القادمة هي غرة ذي الحجة فلكيا؛ وبذا يكون يوم الوقوف على عرفة السبت في العاشر من آب، ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك الأحد 11 آب المقبل وفقا لـ"الحسابات الفلكية".