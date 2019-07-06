الطريقة الصحيحة لأداء صلاة الاستخارة

وطنا اليوم ـ دين ودنيا

طريقة صلاة الاستخارة بالشكل الصحيح:

يتوجه المسلم إلى الله سبحانه وتعالى بقلب طاهر وأن يصلي الاستخارة بنية العون فى أمر ما يهمه وأن يرشده الله إلى الصواب، و يصلي في خشوع ركعتين وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الكافرون بعد الفاتحة في الركعة الأولى، وسورة الإخلاص بعد سورة الفاتحة في الركعة الثانية، أما بالنسبة لدعاء الإستخارة فيمكن قوله قبل التسليم أو بعد التسليم.

دعاء صلاة الاستخارة

“ اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي، ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به ” .