 وطنا نيوز -هذا موعد عيد الأضحى وعطلة غير مسبوقة
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هذا موعد عيد الأضحى وعطلة غير مسبوقة
التاريخ : 04-07-2019 08:32:27 المشاهدات: 5206

وطنا اليوم-عمان:حسم معهد البحوث الفلكية في مصر، موعد عيد الأضحى المبارك، موضحا أنّ الحسابات الفلكية تؤكد أنّه يوم 11 آب المقبل، وأن إجازة عيد الأضحى ستكون 9 أيام.

وقال أستاذ الشمس في المعهد، الدكتور محمد غريب في مداخلة هاتفية مع برنامج تقدمه قناة تلفزيونية مصرية، إنّ عيد الأضحى سيكون موحدا على كل الدول الإسلامية خلاف عيد الفطر، بسبب مدة ظهور الهلال القصيرة، إذ اعتمدت بعض الدول على الحساب الفلكي.

ولفت أستاذ الشمس في معهد البحوث الفلكية، إلى أنّ عيد الأضحى سيكون الأحد 11 آب في كل الدول الإسلامية.

وتابع غريب أنّ إجازة عيد الأضحى ستكون 9 أيام، إذ إنّ الوقفة يوم السبت 10 آب، وقبله الجمعة 9 آب إجازة أسبوعية، ثم الإثنين والثلاثاء والأربعاء إجازة والعودة للعمل الخميس والأغلب يأخذها إجازة سنوية، إذ إنّ ما قبلها إجازة، وبعده الجمعة والسبت إجازة.

وتسبب رؤية هلال شهر شوال وتحديد موعد عيد الفطر، في خلاف بين الرؤية الشرعية والحسابات الفلكية، إذ إنّ الحسابات الفلكية حددت أنّ الثلاثاء 4 حزيران أول أيام عيد الفطر المبارك، وتسببت عدم رؤية الهلال في إعلان دار الإفتاء، أنّ يكون الأربعاء 5 حزيران أول أيام عيد الفطر.


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