الافتاء المصرية: التحرش الجنسي من كبائر الذنوب

وطنا اليوم-عمان:قالت دار الإفتاء المصرية، إن جريمة التحرش الجنسي حرام شرعا، "ومن كبائر الذنوب التي تصدر عن ذوي النفوس المريضة".

جاء ذلك وفق بيان لدار الإفتاء المصرية عبر حسابها على "فيسبوك"، بالتزامن مع احتفال البلاد بعيد الفطر المبارك، الذي يشهد ارتفاعا ملحوظا في حوادث التحرش بالنساء.

يذكر أنه في عام 2014، غلظت السلطات المصرية عقوبة جريمة التحرش الجنسي لتصل إلى الحبس 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه (نحو 170 دولارا)، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه (نحو 280 دولارا).