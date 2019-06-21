المركز الدولي: رؤية هلال شوال الاثنين غير ممكنة

وطنا اليوم-عمان:نشر مركز الفلك الدولي عبر موقعه الالكتروني توقعاته لرؤية هلال أول الشهر (شوال).

وقال المركز ان الاقتران المركزي (المحاق المركزي) سيحدث يوم الإثنين 03 حزيران 2019 الساعة 10:02 بالتوقيت العالمي، وإمكانية رؤية الهلال يوم الإثنين 03 حزيران 2019 ويوم الثلاثاء 4 حزيران 2019 موضحة في خرائط باستخدام برنامج المواقيت الدقيقة باعتماد معيار عودة.

وبحسب الخرائط التي نشرها المركز فأن رؤية الهلال يوم الاثنين في الوطن العربي ستكون غير ممكنة بالعين المجردة أو بالتلسكوب، على الرغم من غروب القمر بعد غروب الشمس ومن حصول الاقتران السطحي قبل غروب الشمس، وذلك بسبب قلة إضاءة الهلال و/أو بسبب قربه من الأفق.

وستكون إمكانية رؤية الهلال يوم الإثنين 03 يونيو/حزيران 2019 ويوم الثلاثاء 4 يونيو/حزيران 2019 باستخدام برنامج المواقيت الدقيقة باعتماد معيار عودة، على النحو التالي:

رؤية الهلال مستحيلة من المناطق الواقعة في اللون الأحمر بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس أو/و بسبب حصول الاقتران السطحي بعد غروب الشمس.

رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب فقط من المناطق الواقعة في اللون الأزرق.

رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الزهري، ومن الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي التام والرصد من قبل راصد متمرس.

رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة من المناطق الواقعة في اللون الأخضر.

رؤية الهلال غير ممكنة بالعين المجردة أو بالتلسكوب من المناطق غير الملونة، على الرغم من غروب القمر بعد غروب الشمس ومن حصول الاقتران السطحي قبل غروب الشمس، وذلك بسبب قلة إضاءة الهلال و/أو بسبب قربه من الأفق.

يرجى ملاحظة أن الأشكال أدناه تبين إمكانية رؤية الهلال في المناطق الواقعة بين خطي عرض 60 شمالا و60 جنوبا.