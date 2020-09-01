لأول مرة منذ 142 يوماً.. إصابات «كورونا» في السعودية دون الـ800 حالة

وطنا اليوم - لأول مرة منذ 142 يوماً، تسجل الإحصاءات اليومية لوزارة الصحة السعودية لإصابات فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) انخفاضاً إلى ما دون 800 إصابة، إذ كانت السلطات السعودية قد رصدت في 17 نيسان 2020 تسجيل 762 إصابة آنذاك، فيما أعلنت اليوم (السبت) تسجيل 791 إصابة جديدة.

كما أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم تعافي 779 حالة، ووفاة 34 شخصا بسبب الفايروس.