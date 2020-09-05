 وطنا نيوز -خطبة للسديس في صلاة الجمعة امس تثير جدلا واسعا
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خطبة للسديس في صلاة الجمعة امس تثير جدلا واسعا
التاريخ : 05-09-2020 08:57:02 المشاهدات: 2095

 وطنا اليوم - أثارت مقتطفات من خطبة الجمعة التي ألقاها إمام الحرم المكي علي عبد الرحمن السديس، والتقطتها وطنا اليوم، جدلا واسعا، بسبب ما قال مغردون إنها احتوت على تلميحات للتطبيع، ووجود سوابق زمن النبي صلى الله عليه وسلم للتعامل مع اليهود.

وقال السديس في خطبته امس الجمعة: “إن من التنبيهات المفيدة في الفهم السليم لعقيدة الولاء والبراء، والمعاملات الفردية والعلاقات الدولية” معرجا بعد ذلك على قصص تتعلق بتعامل النبي مع اليهود.

ولفت إلى أن درع النبي كانت مرهونة عند يهودي، وأنه شاطر يهود خيبر الزروع، وقال مغردون، إن السديس، “تجاهل أن النبي هدم حصون خيبر وطردهم عن المدينة المنورة، بسبب خيانتهم


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