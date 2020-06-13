الحج قد يتم هذا العام بأعداد محدودة ولن يكون مفتوحا امام كبار السن فوق ٦٠ عاما

وطنا اليوم - رجح مصدر في قطاع وكلاء السياحة والسفر في السعودية أن السلطات السعودية تنوي فتح باب الحج لهذا العام، ولكن بشكل مختصر وباعداد محدودة من مسلمي الدول العربية والاسلامية بسبب انتشار كورونا.

وبين مصدر سعودي للمواقع الإخبارية السعودية ان آلية احتساب النسب وأعداد الحجاج من الدول المختلفة ستعلنها السعودية في قرار تفصيلي قريبا.

وبحسب المصدر فأن باب الحج لهذا العام لن يكون مفتوحا امام كبار السن فوق ٦٠ عاما وأصحاب الأمراض " المزمنة"، متوقعا أن " تتجه السلطات السعودية - لحصر وتقليل الأعداد - بالاكتفاء باقامة الحجاج بمكة المكرمة ومنى لاداء شعائر الحج دون فتح المجال لزيارة المدينة المنورة" .