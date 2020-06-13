 وطنا نيوز -الحج قد يتم هذا العام بأعداد محدودة ولن يكون مفتوحا امام كبار السن فوق ٦٠ عاما
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
الحج قد يتم هذا العام بأعداد محدودة ولن يكون مفتوحا امام كبار السن فوق ٦٠ عاما
التاريخ : 04-06-2020 12:06:19 المشاهدات: 1022

وطنا اليوم - رجح مصدر في قطاع وكلاء السياحة والسفر في السعودية أن السلطات السعودية تنوي فتح باب الحج لهذا العام، ولكن بشكل مختصر وباعداد محدودة من مسلمي الدول العربية والاسلامية بسبب انتشار كورونا.

وبين مصدر سعودي للمواقع الإخبارية السعودية ان آلية احتساب النسب وأعداد الحجاج من الدول المختلفة ستعلنها السعودية في قرار تفصيلي قريبا.

 وبحسب المصدر فأن باب الحج لهذا العام لن يكون مفتوحا امام كبار السن فوق ٦٠ عاما وأصحاب الأمراض " المزمنة"، متوقعا أن " تتجه السلطات السعودية - لحصر وتقليل الأعداد - بالاكتفاء باقامة الحجاج بمكة المكرمة ومنى لاداء شعائر الحج دون فتح المجال لزيارة المدينة المنورة" .


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق