الرئيسية | خليجيات السفير السديري يؤكد على أهمية التباعد الاجتماعي والتقييد بالتعليمات

وطنا اليوم - استأنفت سفارة المملكة لدى الأردن امس الأحد عملها مجدداً بعد انتهاء اجازه عيد الفطر السعيد. وألقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري كلمة أمام منسوبي السفارة ومدراء المكاتب والملاحق التابعة لها ، أكد فيها على أهمية الإمتثال لتوجيهات القيادة الكريمة في المملكة ممثلة بسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين - يحفظهما الله - ، والالتزام بالتعليمات الصادره من مقام وزارة الخارجية وكذلك الجهات المختصة في الأردن، والتي تدعوا إلى أخذ الاحتياطات اللازمة والعمل بمبدأ التباعد الاجتماعي لما فيه حفظ لسلامة الجميع وتحقيق المصلحة العامة. وأثني السفير السديري على ماقدمه كافة الزملاء في السفارة والملحقيات التابعه لها من تفاني في خدمه أبناء المملكة المتواجدين على الأراضي الأردنية طيلة فترة الحظر الصحي وحتى عودتهم إلى الوطن، داعياً لهم بالتوفيق والسداد ومتمنياً السلامة للجميع.

















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