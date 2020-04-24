سهيلة الصباح تشيد بالإجراءات الحكومية لدولة الكويت

وطنا اليوم - الشيخة سهيلة الصباح تشيد بالاجراءات الحكومية لمكافحة وباء كورونا

خاص - نضال العضايلة وديما الفاعوري

اشادت سعادة الشيخة سهيلة السالم الصباح بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة الكويتية منذ بداية تفشي وباء فايروس كورونا المستجد.

وأكدت الصباح في تصريح خاص للعبدلي نيوز ان الحكومة الكويتية اتخذت إجراءات احترازية واسعة ومسارات عدة لمنع انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 ورفعت الجاهزية بكل وزارتها ومؤسساتها لافتة إلى أن هناك حالة من التكاتف بين الوزارات كالصحة والداخلية والتجارة والإعلام وغيرها من الجهات المعنية .

وتابعت الصباح ان دولة الكويت لم تدخر جهدا في مكافحة جائحة فايروس كرونا المستجد الذي عصف بالعالم وزلزل اقتصادات العالم واثر تأثيرا كبيرا على النظام الاجتماعي العالمي من اقصى الشرق الى الغرب

وبينت أن دولة الكويت ليست استثناء من العالم فقد أصابها من الفايروس ما أصاب العالم وإن كانت الإصابات محدودة ولله الحمد والوفيات قليلة نسبيا إلا أن الكويت رغم ذلك لم تتراخى وقامت بما لم تقم دول عظمى ربما عندما اتخذت إجراءات احترازية غير مسبوقة للحد من تفشي الوباء من تعليق للدراسة إلى تعليق للعمل إلى إغلاق للحدود إلى حظر للتجول جزئي وربما كلي في قادم الأيام إلى إجراءات قد تقرها الحكومة في المستقبل القريب في حربها مع الفايروس لإجباره على الانحسار.

ودعت ابناء الكويت الى الالتزام بتعليمات وزارة الصحة فيما يتعلق بالحجر المنزلي حفاظا على سلامتهم مضيفة ان الازمة ستنتهي باذن الله بحب الكويتيين لبلدهم .