 وطنا نيوز -تنمية المدن والقرى يستحدث خدمة نظام غرف التقاص الآلي
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
تنمية المدن والقرى يستحدث خدمة نظام غرف التقاص الآلي
التاريخ : 08-07-2020 11:05:01 المشاهدات: 478

وطنا اليوم - موسى الزيود

استحدث بنك تنمية المدن والقرى خدمة نظام غرف التقاص الآلي ACH لتحويل رواتب موظفي البلديات بالتعاون مع البنك المركزي.
وقال مدير عام البنك اليوم الأربعاء إن استحداث هذه الخدمة يأتي تماشياً مع رؤية وأهداف البنك بتقديم الخدمات المصرفية المثلى في إطار التحول الرقمي الذي يسعى البنك من خلاله للوصول إلى بنك ذكي، عبر تقديم كافة الخدمات بصورة متطورة للبلديات والمتعاملين.

وأكد العزام أنه تم بناء قدرات موظفي البنك لاستخدام هذا النظام ابتداءً من شهر تموز بصورة تدريجية. وأشار إلى أن هذا النظام يهدف إلى تسهيل وسرعة إيصال الخدمات المصرفية والمستحقات المالية لموظفي البلديات بسرعة عالية وجهد وكلفة أقل.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق