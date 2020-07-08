تنمية المدن والقرى يستحدث خدمة نظام غرف التقاص الآلي

وطنا اليوم - موسى الزيود

استحدث بنك تنمية المدن والقرى خدمة نظام غرف التقاص الآلي ACH لتحويل رواتب موظفي البلديات بالتعاون مع البنك المركزي.

وقال مدير عام البنك اليوم الأربعاء إن استحداث هذه الخدمة يأتي تماشياً مع رؤية وأهداف البنك بتقديم الخدمات المصرفية المثلى في إطار التحول الرقمي الذي يسعى البنك من خلاله للوصول إلى بنك ذكي، عبر تقديم كافة الخدمات بصورة متطورة للبلديات والمتعاملين.

وأكد العزام أنه تم بناء قدرات موظفي البنك لاستخدام هذا النظام ابتداءً من شهر تموز بصورة تدريجية. وأشار إلى أن هذا النظام يهدف إلى تسهيل وسرعة إيصال الخدمات المصرفية والمستحقات المالية لموظفي البلديات بسرعة عالية وجهد وكلفة أقل.