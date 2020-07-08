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تنمية المدن والقرى يستحدث خدمة نظام غرف التقاص الآلي
وطنا اليوم - موسى الزيود
استحدث بنك تنمية المدن والقرى خدمة نظام غرف التقاص الآلي ACH لتحويل رواتب موظفي البلديات بالتعاون مع البنك المركزي.
وأكد العزام أنه تم بناء قدرات موظفي البنك لاستخدام هذا النظام ابتداءً من شهر تموز بصورة تدريجية. وأشار إلى أن هذا النظام يهدف إلى تسهيل وسرعة إيصال الخدمات المصرفية والمستحقات المالية لموظفي البلديات بسرعة عالية وجهد وكلفة أقل.
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