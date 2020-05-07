الرئيسية | أقتصاد أبو غزالة : المنطقة تحتاج لخطة “مارشال” عربية

وطنا اليوم-عمان:تحدث الخبير طلال أبو غزالة عن أن المنطقة العربية تحتاج لخطة مارشال للنهوض بها لمواجهة تداعيات كورونا، على غرار ما شهدته أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

وقال في حلقة جديدة من برنامج "العالم إلى أين؟" الذي يبث أسبوعيا على شاشة RT، إن إعادة إعمار المنطقة العربية لا يمكن أن تتم عن طريق المساعدات بل تحتاج لخطة، مشددا على أن إعادة الإعمار ليست حسنة أو خدمة إذ أن الطرفين مستفيدان منها.

واستذكر الخبير أن الولايات المتحدة لم تقدم خطة "مارشال" لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية صدقة، بل كانت أمريكا على الأرجح المستفيد الأكبر منها.

ودعا أبو غزالة لإطلاق مشروع تحضيري لعملية إعادة إعمار المنطقة العربية سيساهم في جذب دول للمشاركة.

وأضاف أن "أزمة كورونا زادت الطين بلة على الدول العربية"، حيث أن المنطقة العربية تواجه هذا العام أزمة كورونا وأزمة كساد اقتصادي.

وأوضح أن "مشكلة الكساد تعد أضخم من كورونا، وأزمة كورونا تعد أحد العوامل التي جاءت خلال مرحلة الانحدار الاقتصادي وزادت الطين بلة".

وأضاف، أن "كل ما يجري في العالم حتى الكساد سببه الصراع بين الولايات المتحدة والصين"، مشيرا إلى أن خروج الدول من الأزمة يعتمد على الإجراءات التي ستتخذها الدول وتوقيتها.

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