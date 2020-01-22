رقم قياسي لمبيعات العقارات في تركيا.. وهؤلاء الأكثر شراء

وطنا اليوم-عمان:سجلت مبيعات العقارات للأجانب في تركيا خلال العام الماضي، رقماً قياسياً مقارنة بالسنوات الـ 10 الماضية.

وبحسب بيانات المديرية العامة للطابو والمسح العقاري التابع لوزارة البيئة والتطوير العمراني التركية، فإن الأجانب اشتروا 67 ألفا و322 عقارا في تركيا خلال العام الماضي.

وتصدّر العراقيون قائمة الأجانب الأكثر شراء للعقارات في تركيا، تلاهم البريطانيون، ثم الألمان، فالروس والسعوديون.

وشهد العام الماضي شراء 6 آلاف و307 أرض عقارية، و61 ألف و15 شقة، من قبل 63 ألفا و986 مواطنا أجنبيا.

كانت مبيعات العقارات للأجانب في تركيا، بلغت 10 آلاف و806 عقارا خلال 2010، فيما وصل هذا الرقم إلى 67 ألفا و322 عقارا خلال العام الماضي.

وفضّل الأجانب ولايات إسطنبول، وبورصة وموغلا في شراء الأراضي العقارية، فيما تصدرت إسطنبول، وأنطاليا وموغلا، قائمة الولايات الأكثر شراء للشقق فيها من قبل الأجانب.

وشهدت إسطنبول خلال 2019، بيع 25 ألف و872 شقة.

وعلى صعيد الأقضية التركية الأكثر بيعاً للشقق والأراضي العقارية للأجانب، تصدّر القائمة قضاء أسنيورت (إسطنبول)، بـ 7 آلاف و266 عقارا، وقضاء ألانيا (ولاية أنطاليا) بـ 6 آلاف و152 عقارا.

وتصدر مواطنو بريطانيا، وألمانيا واليونان، قائمة الأكثر شراء للعقارات في تركيا من بين دول الاتحاد الأوروبي، في جميع الأعوام الماضية.

وفي سياق آخر، قال رئيس مجلس المصدرين في تركيا، إسماعيل غُولّه، إن هدف بلاده في قيمة الصادرات لعام 2020 هو 190 مليار دولار.

وتوقع "غُولّه" أن تشهد الصادرات التركية زيادة أكثر من 5 بالمئة خلال يناير/ كانون الثاني الجاري، مقارنة بنفس الشهر من 2019.

وأشار إلى ازدياد حصة منتجات التكنولوجيا الفائقة ضمن الصادرات التركية.

وشدد على أهمية انخفاض معدل الفائدة إلى خانة الآحاد، من أجل تحقيق مؤشرات مستقرة في الاقتصاد التركي.وقال: "نريد كمصدرين أن يكون هناك استقرار وتوازن في سعر الصرف".

خلال وقت سابق الأسبوع الجاري، قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بيكجان، إن صادرات بلادها ارتفعت بنسبة 2.04 بالمئة على أساس سنوي، وسجلت رقما قياسيا في 2019، إلى 180.468 مليار دولار.

وأوضحت أن العجز التجاري الخارجي، خلال العام الماضي، تراجع 44.9 بالمئة، إلى 29.926 مليار دولار مقابل 54.323 مليار دولار في 2018.