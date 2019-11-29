الرئيسية | أقتصاد ارتفاع جديد بأسعار الذهب

وطنا اليوم ـ عمان ارتفعت أسعار الذهب قليلا بالسوق الأميركية ، الجمعة لتواصل الصعود لليوم الثاني على التوالي ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى في أسبوعين ، لكنها على وشك تكبد خسارة شهرية هي الثانية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة ، بفعل قوة أداء الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات ، وضعف طلب المعدن كملاذ آمن.



وارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 25ر0 بالمئة إلى 1,459.24 دولار ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,455.56 دولار ، وسجلت أدنى مستوى عند 1,455.15 دولار .



وعلى صعيد تعاملات شهر تشرين الثاني الحالي، فقدت أسعار الذهب حتى الآن أكثر من 3.5 بالمئة ، على وشك تكبد ثاني خسارة شهرية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.



وضعف الطلب على معدن الذهب كملاذ آمن ، فى ظل التطورات الإيجابية حول المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،واقتراب أكبر اقتصادين فى العالم من إتمام المرحلة الأولى من اتفاق التجارة الشامل.



وبلغت حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب دون أي تغيير يذكر ،وذلك لليوم الثالث على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 896.48 طن متري.

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