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هل ضغط صندوق النقد على الأردن مجدداً
وطنا اليوم-عمان: نقل موقع العربي الجديد عن مسؤول اردني لم يسمه قوله ان صندوق النقد الدولي جدد مطالبته الأردن بإجراء مزيد من الإصلاحات المالية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة، من أجل تخفيض عجز الموازنة الذي لا يزال مرتفعا رغم رفع الحكومة الضرائب وإلغائها الدعم عن سلع وخدمات أساسية مثل الخبز.
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