الأسد يعلن موازنة سوريا : العجز صفر %

وطنا اليوم-عمان:اتخذ الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد قراراً بإعلان موازنة سوريا بقيمة 9 مليارات دولار بعجز 0 % بعد ان ألغى كل الدعم عن الطحين والكهرباء والبنزين ولأول مرة يتم الإعلان عن موازنة سوريا بعجز 0 % طالباً من المواطنين تحمل الصعوبات كي لا تسدين سوريا أي دولار من الخارج.

في ذات الوقت صدر عن وزير المالية السوري مراسيم تتعلق بإصدار الموازنة بقيمة 9 مليارات دولار مع عجز 0 ودون أي استدانة وفي ذات الوقت اصدر وزير المالية بناءً على توجيهات الرئيس الأسد بدفع كل ديون سوريا الخارجية وهي 23 مليار دولار وبذلك تكون سوريا قد خرجت من الحرب بدين 0 وتم التسديد لروسيا وايران والعراق و11 دولة لهم ديون صغيرة وهكذا ليس على الدولة السورية أي دين خارجي او داخلي عكس وضع لينان الذي عليه 100 مليار دولار وصرف 410 مليار دولار خلال 31 سنة موازنات السنوات ال 31 دون بناء البنية التحتية للبنان.

اضافة الى ان عجز موازنة لبنان هو 6 مليارات دولار في حين عجز موازنة سوريا هو 0 بعد ان قرر الرئيس الأسد رفع كل الدعم عن كافة المواد وطلب من الشعب السوري تحمل الصعوبات لان قرار الجمهورية العربية السورية عدم استدانة دولار واحد وعدم حصول اي دين خارجي على سوريا باي شكل من الاشكال.؟

} حجز أموال 150 رجل اعمال سوري قيمتها 275 مليار دولار }

في أكبر قرار بتاريخ سوريا وفي سابقة لم تحصل منذ استقلال سوريا اعطى الرئيس الأسد امراً الى وزير المالية بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ 150 رجل اعمال ثروتهم تقارب ال 275 مليار دولار بتهمة الفساد منذ عام 2002 حتى عام 2016 وعلى رأسهم رامي مخلوف ابن خال الرئيس الأسد التي وصلت ثروته الى 36 مليار دولار.

وقيمة ثروة كل رجل اعمال تتراوح بين 3 مليارات دولار دولار والمجموع هو 275 مليار دولار وسيخصص الرئيس الأسد هذه الأموال لإعمارها التي تبلغ كلفة اعمار سوريا كلها 166 مليار دولار مع افضل بنية تحتية عبر انشاء 6 معامل كهرباء و3 سدود جديدة وفتح اكثر من 18 اتوستراداً برياً بين المدن إضافة الى شبكة مياه الشفة والري وشبكة الصرف الصحي في كل سوريا إضافة الى 12 معملاً لتدوير النفايات بشكل لا يعود في سوريا أي نفايات خارج هذه المعامل كذلك دعم الصناعة بقيمة 15 مليار دولار في حلب والمحافظة كلها وتخصيص 10 مليارات لقطاع الزراعة و 10 مليارات دولار لقطاع الصناعة و10 مليارات دولار لقطاع الخدمات وتوسيع مطار دمشق بقيمة 3 مليارات دولار حيث سيتسع ل 40 مليون سائح ويمكن توسيعه حتى اتساع 60 مليون سائح بين مسافر وعائد.

وسيتم تحويل 50 مليار دولار من بقية ثروة رجال الاعمال الى احتياط المركز السوري ليبدأ ضخ الدولارات وانزال سعر صرف الليرة من 800 ليرة الى سعرها الطبيعي وذلك يحتاج الى 35 مليار دولار ويمكن بسهولة استعمال 35 مليار دولار من الأموال المصادرة التي قيمتها 50 مليار دولار من أموال رجال الاعمال الذين اصابهم الفحش في جمع الثروات وهم يشكلون 3% من الشعب السوري مع حاشيتهم وابرزهم ابن خال الرئيس رامي مخلوف الذي حصل على ثروة 36 مليار دولار وتم مصادرتها جميعاً باستثناء قصر في اللاذقية ترك له ومصادرة منازله في دمشق وإبقاء منزل كبير له في العاصمة كما لحق شقيقه العميد حافظ مخلوف مصادرة أموال لم تحدد لكنها ذات قيمة كبيرة ولم يغفر الرئيس الاسد لأبناء خاله ولم يسامح بشأن ثرواتهم واعادتها الى الخزينة السورية.

اما بقية رجال الاعمال الذين تم حجز أموالهم فهذه لائحة أسمائهم:

هزوان الوز، امجد السيد، بشرى سلوم، محمد توفيق طعمه، جمال البشاره، كفاح احمد، لؤي الشماس، مازن حبوياتي، ماهر قباقينو، محمد ابو درويش، محمد السمادي، محمد ايمن قلعجي، محمد باسل حيدر، محمد باسم الجابي، محمد حسام شعار، محمد خير الابلوح، محمد سعيد صباح، محمد سليمان المعموري، محمد سمير الدهان، محمد عارف الارغة، محمد عبد اللطيف البغدادي، محمد عدنان ابو العباس، محمد علي الحلبي، محمد عمار الجرودي، محمد عبد المن، محمد كركة، محمد لبيب، محمد ماهر السعدي، محمد مطر، محمد معاد كفكجي، محمد معربوني، محمود عجان، مروان بريك، مصطفى ضاهي، معتز شنار، معتز يبرودي، منهل البدوي، منهل برازي، مهند الخراط، مهند تركماني، مهند نعمو، موسى الحنا، موفق جانا، نشأت الاسعد، هاني شنيكر، هيثم الخضراء، وائل الخيمر، وائل كنعان، وائل ونوس، وجد واكيم، وفيق رستم، وليد داود، وليد عرنيس، وليد علي، ياسر فلاحة، يوسف المصري، يوسف جاويش، يوسف جوهر، يونان المشحرة، يونس السـعيد.

} بوتين يمنع إسرائيل من قصف الجيش السوري والأسلحة التي يسلمها }

نقلت «إندبندنت عربية» عمن أسمته مصدرا روسيا مأذونا له، أن روسيا منعت هجمات إسرائيلية على مواقع للجيش السوري، مهددة بإسقاط المقاتلات الإسرائيلية في حال ضربها أهدافا بلبنان وسوريا.

وأفاد المصدر الروسي بأن مثل هذا الأمر حصل مرتين خلال الفترة الأخيرة، موضحاً أنه في نهاية آب الماضي، منعت موسكو هجوما على موقع للجيش السوري في قاسيون حيث كانت إسرائيل بصدد استهداف بطارية صواريخ وأجهزة تعقب وتحكم تتبع لمنظومة «إس 300» الروسية، فهددتها موسكو بإسقاط المقاتلات الإسرائيلية عبر إرسال مقاتلات روسية لاعتراضها أو بواسطة منظومة «إس 400».

كما منعت روسيا هجوما آخر بعد ذلك بأسبوع تقريبا على موقع سوري في منطقة القنيطرة السورية، وغارة كان مقررا أن تستهدف منشأة سورية حساسة في اللاذقية.

وقالت الصحيفة إن هذه التطورات دفعت رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إلى زيارة روسيا على وجه السرعة لمحاولة إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاستمرار في «سياسة غض النظر» عن هجمات إسرائيل في سوريا، إلا أن بوتين أبلغ زائره الإسرائيلي أن بلاده لن تسمح بالمس بقوات الأسد أو بالأسلحة التي تزود الجيش السوري بها، معتبرا أن السماح بذلك سيعد تواطؤا مع إسرائيل.

وأضافت، أن الخلاف بين إسرائيل وروسيا بشأن الهجمات التي تشنها تل أبيب على أهداف إيرانية وغيرها في سوريا والعراق، لا يزال على حاله، على الرغم من اللقاء الذي جمع نتنياهو بالرئيس بوتين.

وأوضحت أن نتنياهو حاول تصوير اللقاء على أنه إيجابي ويندرج ضمن سلسلة التعاون بين البلدين. وحاول استغلاله لمصلحته انتخابيا، إلا أنه لم ينجح بذلك وفق مصادر إسرائيلية مطلعة أفادت بأن اللقاء كان فاشلا، وإسرائيل الآن تعيد حساباتها بشأن استهداف مواقع في سوريا والعراق.

وذكر المصدر الروسي أن بوتين عبر أيضا عن استيائه من خطوات إسرائيل الأخيرة في لبنان، مشددا أمام نتنياهو على رفضه لـ «الاعتداءات على السيادة اللبنانية»، الأمر الذي لم يسمع به الإسرائيليون من الرئيس الروسي من قبل.

وأضاف المصدر أن شيئا ما تصدع في العلاقات الروسية - الإسرائيلية، وبوتين يشعر بأن أحدا ما يخدعه في مسألة سوريا ولبنان، وهذا ما لن يمر عليه مرور الكرام، ووجه تحذيرا لنتنياهو من مغبة ضرب الأهداف المذكورة مستقبلا.