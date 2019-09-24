الطاقة: لن يتم طرح بنزين 92 في الأسواق إلا بشروط

وطنا اليوم-عمان:كشفت وزارة الطاقة والثورة المعدنية، عن شروط يجب توفرها لطرح أي منتج نفطي جديد في الأسواق الأردنية بموجب الانظمة المعمول بها محلياً، وهو الأمر الذي لم يتم الموافقة عليه حتى الآن.

وقالت وزارة الطاقة في تصريحات مساء الثلاثاء:" ان اضافة مشتق نفطي الى قائمة المشتقات النفطية المتداولة وتسعيره، يحتاج من الشركات التسويقية قبل طرحه للتداول في السوق المحلي الى اخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، وهي مؤسسة المواصفات والمقاييس، لان طرح بنزين اوكتان 92 في السوق المحلي يحتاج الى تعديل القاعدة الفنية المعمول بها حاليا للبنزين بإضافة صنف جديد الى اصناف البنزين المتداولة، كما يحتاج الى توفير كاشف لمنع عملية الخلط بأنواع البنزين الأخرى".

الطاقة أوضحت، أن طرح بنزين 92 في الأسواق، يحتاج الى موافقة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بصفتها الجهة المسؤولة عن تنظيم نشاط توزيع المشتقات النفطية في المملكة وضمان المنافسة العادلة بين الشركات العاملة في السوق لتقوم بدورها بالتنسيق مع جميع شركات توزيع المشتقات النفطية في المملكة والتأكد من جاهزيتها للبدء بتسويق هذا النوع من البنزين لضمان العدالة في التنافسية.

كما يحتاج إضافة مشتق نفطي الى موافقة وزارتي الطاقة والثروة المعدنية والمالية.

من ناحية أخرى، أوضحت وزراة الطاقة، أنه لا يوجد علاقة بين اعلان شركة جوبترول طرح بنزين اوكتان 92 في السوق ومشروع التوسعة الرابع كون مشروع التوسعة من مسؤولية شركة مصفاة البترول الاردنية ، والذي يهدف الى تحسين مواصفات المشتقات النفطية المنتجة في المصفاة لتصبح مطابقة للمواصفات الاردنية والعالمية.

وفي السياق، أكدت الوزارة ان صاحب الاختصاص بتحديد سعر بنزين 92 ومن يقرر تحديده هو لجنة تسعير المشتقات النفطية و التي تضم ممثلين عن وزارة الطاقة و المالية و الصناعة و التجارة.

وكانت قد قالت شركة مصفاة البترول الاثنين على لسان ناطقها الاعلامي حيدر بشايرة إن شركة جوبترول للمحروقات ستطرح في الأسواق المحلية لأول مرة بنزين أوكتان 92 وذلك ابتداء من الاول من تشرين اول المقبل.