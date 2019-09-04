الرئيسية | أقتصاد الجزائر تقترح مجدداً تزويد الأردن بالغاز بأسعار تفضيلية

وطنا اليوم-عمان:قال مقرر لجنة الطاقة في مجلس النواب موسى هنطش أمس الاثنين، إن السفير الجزائري في عمّان محمد بوروبة، أبلغه بعرض بيع الأردن الغاز الجزائري بأسعار تفضيلية، لكن الحكومة الأردنية رفضت ذلك لأسباب غير معلومة.

وأضاف النائب وفق موقع "العربي الجديد" إن وفدا برلمانيا سيزور الجزائر بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة لمتابعة العرض الجزائري.

وأبدى أبو هنطش استغرابه من موقف الحكومة ورفضها شراء الغاز من الجزائر بأسعار تفضيلية، وفي نفس الوقت الإصرار على شراء الغاز المنهوب من قبل الاحتلال الإسرائيلي رغم المعارضة الشعبية الواسعة لتلك الاتفاقية على مختلف الأصعدة.

وأشار هنطش إلى أن الجزائر تبيع الغاز إلى العديد من الدول، بخاصة الأوروبية منها، وبالتالي من الممكن تأمين احتياجات الأردن أو جزء منها من الغاز الجزائري بأسعار تفضيلية ما يساهم في تخفيض فاتورة الطاقة المرتفعة.

ونقل النائب هنطش عن السفير الجزائري في عمّان قوله إنه استدعي من قبل وزارة خارجية الأردن في وقت سابق للاعتراض على تصريحاته باستعداد الجزائر تزويد الأردن بالغاز الطبيعي بأسعار تفضيلية، ما يثير الدهشة والاستغراب من موقف الحكومة إزاء شراء الغاز الجزائري.

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