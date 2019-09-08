 وطنا نيوز -خبراء: أزمة اقتصادية عالمية قريبا
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خبراء: أزمة اقتصادية عالمية قريبا
التاريخ : 18-09-2019 09:42:56 المشاهدات: 120

وطنا اليوم-عمان:قال كبير الاقتصاديين ومدير الاستثمار في الشركة ستين جاكوبسن، إن العائد على سندات الحكومة الأمريكية لأجل 30 عاما انخفض إلى أدنى مستوياته على الإطلاق.

كما توقع خبراء مصرف "ساكسو بنك" الدنماركي، أن تعصف بالاقتصاد العالمي أزمة قريبا، مؤكدين وجود مؤشر قوي على ذلك.

وفي نهاية آب الماضي بلغ العائد على هذه السندات 1.905%، وذلك في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية بسبب التوترات في منطقة الشرق الأوسط والحرب التجارية بين بكين وواشنطن.


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