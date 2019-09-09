النفط يحقق اكبر ارتفاع خلال يوم منذ حرب الخليج عام 1991

وطنا اليوم-عمان:حققت اسعار النفط اكبر ارتفاع لها خلال يوم منذ بداية حرب الخليج في عام 1991، بعدما أدى هجوم على منشأتي نفط في السعودية إلى توقف إنتاج ما يعادل خمسة في المئة من الإمدادات العالمية.

وارتفعت أسعار النفط الاثنين إذ سجل خام برنت أكبر مكسب بالنسبة المئوية خلال يوم منذ منذ 14 يناير 1991، حيث قفزت العقود الآجلة لخام برنت ما يصل إلى 19.5 في المئة إلى 71.95 دولار للبرميل خلال تعاملات الاثنين.

وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط خلال تعاملات الاثنين، لما يصل إلى 15.5 في المئة إلى 63.34 دولار للبرميل وهو أكبر مكسب بالنسبة المئوية خلال يوم منذ 22 يونيو حزيران 1998. وبحلول الساعة 0343 بتوقيت جرينتش، ارتفع عقد الشهر المقبل إلى 59.73 دولار للبرميل بزيادة 4.88 دولار أو 8.9 في المئة.

شركة أرامكو السعودية قالت إن الهجمات خفضت إنتاج النفط بنحو 5.7 مليون برميل يوميا. ولم تقدم الشركة إطارا زمنيا لاستئناف الإنتاج بالكامل.

وقال مصدر مطلع لوكالة رويترز إن العودة إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة قد تستغرق أسابيع.

وقال مصدر بصناعة النفط لوكالة رويترز إن صادرات السعودية من النفط ستستمر كالمعتاد هذا الأسبوع إذ تستخدم المملكة المخزونات من منشآتها الكبرى.