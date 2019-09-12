علان: السياسات الحكومية تدفع مئات المحال لاغلاق أبوابها

وطنا اليوم-عمان:طالب عضو نقابة تجار الألبسة والأقمشة سلطان علان الحكومة بإعلان خطة اقتصادية واضحة المعالم وما هو الهدف منها هل ستكون لتحسين أوضاع المواطنين المعيشية؟ أم ستكون لرفد خزين الدولة على النهج الجبائي الموجود حاليا؟

وأضاف علان : أن الحكومة تعتقد أن لديها مجالا طويلا للتفكير بما سينقذها من الأزمة الاقتصادية التي ضربت أعماق الاقتصاد الوطني ولم يعد هناك وقت ونحن أمام فرصة أخيرة قد تؤدي إلى حل جزء من المشكلة.

وتابع هناك بعض القرارات الفورية التي يجب أن تتخذها الحكومة لبث الروح في الاقتصاد الأردني ومنها إجراء تعديلات على قانون المالكين والمستأجرين الذي أضر بكل القطاعات وإعادة النظر بضريبة المبيعات وتخفيض الرسوم الجمركية إضافة إلى إدخال كافة القطاعات إلى قانون ضريبة الدخل ومحاسبة التاجر على أساس الأرباح وليس كما هو معمول به حاليا بضريبة المبيعات.

وكشف عن إغلاق مئات المحلات التجارية في كافة المحافظات وخروج العديد من الأسواق إضافة إلى تقنين بعض المؤسسات للفروع التي افتتحتها وتسريح عشرات العمال.