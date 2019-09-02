ارتفاع معدل التضخم في الأردن

وطنا اليوم-عمان:أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي لاسعار المستهلك (التضخم) والذي يشير إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر آب 2019 ليصل الى 125.63مقابل 125.48 لنفس الشهر من عام 2018 مسجلاً ارتفاعاً معدله 0.1%.

وقد ساهم في ذلك الارتفاع بشكل رئيسي، مجموعة الايجارات بمقدار 0.52 نقطة مئوية، والحبوب ومنتجاتها بمقدار 0.13 نقطة مئوية، والتعليم بمقدار 0.07 نقطة مئوية، واللحوم والدواجن، والثقافة والترفية بمقدار 50.0 نقطة مئوية لكل منهما. وبالمقابل ساهم بانخفاض الرقم القياسي انخفاض أسعار مجموعة من السلع ومن ابرزها مجموعة النقل بمقدار 0.28 نقطة مئوية، والالبان ومنتجاتها والبيض بمقدار 0.23 نقطة مئوية، والوقود والانارة بمقدار 0.13 نقطة مئوية، والتبغ والسجائر بمقدار 0.15 نقطة مئوية.

اما على المستوى الشهري، فقد ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر آب 2019 مقارنة مع شهر تموز من نفس العام بنسبة 0.1%. ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع، ارتفاع مجموعة الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.17 نقطة مئوية، والنقل بمقدار 0.20 نقطة مئوية، والصحة بمقدار 0.04 نقطة مئوية، والالبان ومنتجاتها والبيض، والوقود والانارة بمقدار 0.02 نقطة مئوية لكل منهما. في حين كان من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت بانخفاض الرقم القياسي انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بمقدار 0.34 نقطة مئوية، والملابس بمقدار 0.05 نقطة مئوية، والفواكه والمكسرات بمقدار 0.02 نقطة مئوية، والثقافة والترفية بمقدار 0.01 نقطة مئوية.

اما الرقم القياسي لأسعار المستهلك للثمانية أشهر الاولى من هذا العام قد ارتفع بمعدل 0.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018. ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع مجموعة الايجارات بمقدار 0.39 نقطة مئوية، والخضروات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.27 نقطة مئوية ، والحبوب ومنتجاتها بمقدار 0.22 نقطة مئوية، والتعليم بمقدار 0.09 نقطة مئوية، والثقافة والترفية بمقدار 0.03 نقطة مئوية. وبالمقابل انخفضت أسعار مجموعة من السلع ومن ابرزها مجموعة اللحوم والدواجن، والالبان ومنتجاتها والبيض بمقدار 0.16 نقطة مئوية لكل منهما، والنقل بمقدار 0.19 نقطة مئوية، والتبغ والسجائر بمقدار 0.08 نقطة مئوية.

أما فيما يتعلق بالرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك لشهر آب 2019 (والذي يقاس باستبعاد السلع الأكثر تذبذباً بأسعارها لمجموعة الغذاء والوقود والإنارة والنقل) فقد بلغ 130.9مقابل 129.0 خلال نفس الشهر من عام 2018 بارتفاع معدله 1.4%. وعلى المستوى التراكمي فقد بلغ الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك للثمانية أشهر الاولى من هذا العام 129.9 مقابل 128.2 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018 بارتفاع معدله 1.3%.