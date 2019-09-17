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الليرة السورية تنهار وأُسر تعيش بأقل من دولار في اليوم
وطنا اليوم-عمان:في ظل الانخفاض الحاد لليرة السورية والانحدار التاريخي لقيمتها مقابل الدولار الأمريكي، تُطرح تساؤلات عدة حول أسباب هذا الانهيار بالرغم من زعم النظام السوري انتهاء الحرب ودخول البلاد في حالة استقرار كامل، واستمرار تلقيه الدعم والحماية الكاملة من إيران وروسيا. وما انعكاسات هذا الانهيار على الحالة الاقتصادية للمواطن السوري، وآثارها كذلك على صمود النظام أمام العقوبات الدولية المفروضة عليه؟
ماذا يحصل لليرة السورية؟
وبهذا الرقم، تسجل الليرة السورية أدنى مستوياتها منذ استقلال البلاد عن الاستعمار الفرنسي عام 1946، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع جنوني للأسعار، وتآكل مداخيل الأسر السورية.
«السوريّون يدفعون فاتورة بقاء النظام»
وبحسب طلاع فإن تكلفة استمرار الحرب استنزفت كل الموارد البشرية والاقتصادية للنظام، مشيراً إلى أن التكلفة العسكرية كانت باهظة جدا على نظام الأسد، الذي ما زال مستمراً في حروبه، ويرفض أي حل سياسي يتمثل في الانتقال السلمي للسلطة، فالبنسبة له يعد الحل الوحيد هو تدمير خصومه والاستمرار بقصف شعبه في مناطق المعارضة.
وبالنسبة للبعد الاقتصادي، يقول طلاع إن المواطن السوري يرى أن الحكومة ليس لديها أي أفق في الإصلاح الاقتصادي أو تغيير السياسات الاقتصادية المتبعة، وكل ما يعلن عن برامج اقتصادية وتنموية هو كلام ليس له أي قيمة، حتى أنصار النظام والمقربين منه يدركون ذلك تماماً.
العودة إلى ما قبل 2011 شبه مستحيل
بحسب طلّاع، فإن الحكومة السورية تعجز اليوم تماماً عن العودة لاقتصاد ما قبل عام 2011، والمواطن يعلم أنه لا يمكنها أن تتعامل مع ملفي عودة اللاجئين وإعادة الإعمار؛ لأنها ملفات تتطلب خططاً اقتصادية واضحة وكبيرة، وبرامج تنموية حقيقية ذات تكلفة عالية، وهذا يستحيل حدوثه مع استمرار العقوبات الدولية على النظام من جميع الاتجاهات.
قبل اندلاع الاحتجاجات بسوريا ضد نظام الأسد في مارس/آذار عام 2011، كان الدولار يساوي 48 ليرة سورية. ويشكل انخفاض قيمة العملة السورية دليلاً ملموساً على الاقتصاد المنهك في ظل تقلص المداخيل والإيرادات وانخفاض احتياطي القطع الأجنبي، في ظل خضوع البلاد لعقوبات اقتصادية أمريكية وأوروبية تسببت في مزيد من الخسائر الاقتصادية.
وهذه العقوبات جاءت بسبب قمع نظام الأسد للاحتجاجات ضده، باستخدام العنف المفرط ضد معارضيه والمناطق التي يوجدون فيها، مدعوماً بحلفائه الروس والإيرانيين، الذين يخضعون لعقوبات من أنواع أخرى أيضاً.
إلى أي مدى ستتطور هذه الأزمة؟
وحول سؤال عن قدرة النظام على الصمود أمام هذه الأزمة، يقول طلاع: «لا شك أن العقوبات الاقتصادية أثرت بشكل كبير على النظام وداعميه، لكن في النهاية أستبعد انهيار النظام في هذه المرحلة؛ لأنه نظام شمولي لا تعنيه آثار الأزمة الاقتصادية وانعكاسها على الشعب بقدر ما يعنيه الانتصار في الحرب على خصومه وسحقهم بالكامل».
وأضاف: «وما يجعل النظام واثقاً من ذلك، هو اغتناؤه واغتناء شبكاته المحيطة به على حساب الشعب المسحوق، وما أخشاه هو أن النظام أصبح لديه القدرة على التكيف من هذه الضغوط الدولية، فالأسد رجل حرب لا تعنيه أسئلة الاقتصاد، بقدر ما يعنيه الانتصار في الحرب وتكيّف المجتمع مع هذه الضغوط، كما يحصل للشعب الإيراني منذ وقت طويل».
أزمات اقتصادية بعضها فوق بعض
وبلغت خسائر سوريا في قطاع النفط والغاز وحده منذ عام 2011 نحو 74.2 مليار دولار أمريكي، وفق وزارة النفط والثروة المعدنية.
وتشهد سوريا حرباً دامية تسبّبت منذ اندلاعها في 2011، في مقتل أكثر من 370 ألف شخص وأحدثت دماراً هائلاً في البنى التحتية، وأدت إلى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
وقدرت الأمم المتحدة قبل عام تكلفة إصلاح الدمار في سوريا بنحو 400 مليار دولار، بعدما باتت مدن وقرى بأكملها فيه مجرد أنقاض وركام.
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