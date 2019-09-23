للراغبين ببيع الليرة الرشادي والانجليزية.. هذا هو سعرها

وطنا اليوم-عمان:حافظت اسعار المعدن النفيس "الذهب" في الأردن، على استقرارها مرتفعة لتصل الى 31 دينارا للغرام الواحد.

وبلغ سعر بيع الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين لدى محلات الصاغة في السوق المحلية الثلاثاء 31 دينارا للغرام، مقابل 4ر29 دينار سعر الشراء للغرام الواحد، بحسب امين سر نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان.

علان قال : ان سعر غرام المعدن الاصفر عياري 24 و18 بلغ 36 دينارا و80ر27 دينار على التوالي.

وِاشارالى ان سعر الليرة الرشادي بلغ 220 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الانجليزي 250 دينارا، لافتا الى وجود طلب جيد على عمليات بيع الذهب من المواطنين مقابل حركة شراء ضعيفة لارتفاع الاسعار.

واشار علان، الى ان سعر المعدن الاصفر بلغ في الاسواق العالمية صباح اليوم 1525 دولارا للأونصة الواحدة.