أكثر من مليون أردني مقترض من البنوك

وطنا اليوم-عمان:اعلن البنكُ المركزي الاردني ان هناك مليوناً ومئهَ الفِ مقترضٍ من البنوك العاملة في المملكة ويشكلون 16.6% من اجمالي السكان البالغين في المملكة.

تقريرُ الاستقرار المالي الصادرِ عن البنك للعام الماضي اظهرَ ارتفاعِ نسبةِ طلباتِ التمويل الممنوحة للافراد من قبلِ البنوك في العام الماضي، حيث رفضت البنوك 56 الف طلب من اصل 341.1 الف طلب اي ما نسبته 16.4% مقابل نسبة رفض بلغت 14.8% العام الذي سبقه، الرفض ناجم عن انخفاض الدخل المتاح للافراد خاصة بعد زيادة التضخم ونسبة ضريبة الدخل،اضافة الى ارتفاع اسعار الفائدة وتوجه البنوك نحو اقراض القطاعات الانتاجية بدلا من الاستهلاكية.

الظروفُ المعيشية الصعبة ادت الى استمرار ارتفاعِ مديونية الافراد من البنوكِ والمؤسسات غير المصرفية ، حيث بلغت مديونيةُ الافرادِ العام الماضي 10.819 مليارات دينار بزيادة 3.7% عن العام الذي سبقه اذ بلغت 10.435 مليار دينار ، الجزء الاكبر من الديون هي لصالح البنوك بنسبة 91% .

مديونيةُ الافراد للبنوك في العام الماضي والبالغة 10.819 مليارات دينار هي بالدرجة الاولى قروض شخصية وشكلت 43.8%، ثم سلف شخصية وشكلت 32.6% من اجمالي مديونية الافراد، في حين حافظ القروض الشخصية على المرتبة الثالثة وبنسبة 12.5%.

اما العبء الشهري للمقترضين والذي يمثل قيمة الاقساط والفوائد الشهرية التي يدفعها المقترض نسبةً الى دخلهِ فقد بلغت بالمتوسط 40% ، اما سنويا فان بيانات البنك المركزي اظهرت ان 66 % من اجمالي الدخل السنوي للاسر والذي قدره البنك بقيمة 16.253 مليار دينار هي دفعات للبنوك والمؤسسات غير مصرفية وهذه النسبة كان اقل في العام الذي سبقه نتيجة تخفيض تقديرات دخل الاسرة 15.479 مليار دينار.

واذا اردنا مقارنة مديونيةِ الافراد في الاردن نسبة الى السكان مقارنةً مع الدول المتقدمة تعتبر بحسبِ البنك المركزي اقل من المتوسط البالغ 19.1%، اما عربيا فقد جاء الاردن ولبنان بالمرتبة الثالثة بنسبة 16.6% في حين جاء الاردن اقل من الامارات والبحرين.