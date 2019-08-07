الرئيسية | أقتصاد هل تنجح مساعي الحكومة لجذب الاستثمار لهذه المناطق

وطنا اليوم-عمان:توجهات الحكومة الاستثمارية لجذب استثمارات جديدة ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ومشغلة للعمالة، تتجه في هذا العام صوب مطار الملكة علياء الدولي الواقع على بعد 35 كيلومتراً من قلب العاصمة عمان، لاستثمار الأراضي داخل حدود منطقة المطار والمملوكة للخزينة العام.

بعيدا عن عقد الامتياز مع مجموعة المطار الدولية المسؤولة عن تشغيل وإدارة مطار الملكة علياء الدولي، هناك أراض مملوكة للحكومة تقع ضمن الجهة اليمنى واليسرى لفندق المطار مساحتها قرابة 9 آلاف دونم وتدار من قبل شركة المطارات الأردنية الحكومية كما يتوفر قطعة أرض مساحتها ألف دونم وهي منطقة حرة تقع ضمن مسؤولية شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية.

شركة المطارات الأردنية بحسب تصريحات مديرها العام محمد مرتضى، وافقت قبل سنة تقريبا على طلب احد المستثمرين المحليين الذي تقدم بطلب للاستثمار بمنطقة المطار لاقامة سوق تجارية وخدماتية متكاملة، حيث استأجر قطعة أرض مساحتها 5 دونمات واقعة قبل منطقة فندق المطار، حيث ما زالت الشركة تنتظر من المستثمر الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات المسؤولة لاقامة مشروعه المتكامل، وقد حصل المستثمر على اغلب الموافقات باستثناء موافقة هيئة الطيران المدني التي لم تمنحه موافقة لإقامة محطة محروقات ضمن مشروعه، في حين أن المستثمر لم يقدم حتى الآن الموافقات المطلوبة منه أو تصاميم لمشروعه.



وقبل 6 أشهر تقريبا، طرحت شركة المطارات الأردنية بالتعاون مع هيئة الاستثمار فرصة استثمارية لقطعة ارض أما للايجار كاملة أو جزءا منها، مساحتها 20260 مترا مربعا تقع بجانب فندق المطار من الجهة الشرقية تصلح لاستثمارات تجارية متنوعة، وهي نفس القطعة التي استأجر بها المستثمر المحلي مدار الحديث، حيث تلقت الشركة عدة طلبات للاستثمار فيها ألا أن مستثمرا واحدا بدا يتخذ الإجراءات اللازمة وذلك بسبب ارتفاع سعر ايجار الأرض.

أما قطعة الأرض المسؤول عن استثمارها شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة ومساحتها ألف دونم وتقع خلف النقطة الامنية، تعمل الشركة حاليا لتجهيزها كمنطقة حرة جديدة لتقديمها للمستثمرين خلال الاشهر المقبلة لإقامة استثمارات بقطاع انشطة الخدمات التصديرية ضمن أسعار تحفيزية عبر تخفيض أسعار الإيجارات، اذ من المتوقع أن تستقطب استثمارات بقيمة 380 مليون دينار وتوفر 3500 فرصة عمل مباشرة.

مطار الملكة علياء الدولي، يعد منطقة استراتيجية جذابة للاستثمار تحتاج من الحكومة تقديم كافة التسهيلات لجذب الاستثمارات اليها والاسراع في انجاز المعاملات للمستثمرين ، فهل تنجح الحكومة في مساعيها لجذب الاستثمارات لهذه المناطق،،، سؤال برسم الاجابة.

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