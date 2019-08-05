الرئيسية | أقتصاد 3144 طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي

وطنا اليوم ـ عمان بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة الى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم السبت 3144 طنا توزعت على : 1931طن خضار و 1036 طن فواكه و 176 طن ورقيات . وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الاصناف حسب ادنى واعلى سعر للكيلو الواحد ، على النحو التالي : باذنجان اسود عجمي 100-250 فلسا بصل ناشف 150 – 300 فلس بطاطا 300 - 450 فلسا بطيخ 50-150 فلسا بندورة 150 -350 فلسا تين 250 -750 فلسا.

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