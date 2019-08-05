 وطنا نيوز -3144 طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي
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3144 طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي
التاريخ : 24-08-2019 03:31:48 المشاهدات: 1283

وطنا اليوم ـ عمان

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة الى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم السبت 3144 طنا توزعت على :

1931طن خضار

و 1036 طن فواكه

و 176 طن ورقيات .

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الاصناف حسب ادنى واعلى سعر للكيلو الواحد ، على النحو التالي :
باذنجان اسود عجمي 100-250 فلسا
بصل ناشف 150 – 300 فلس
بطاطا 300 - 450 فلسا
بطيخ 50-150 فلسا
بندورة 150 -350 فلسا
تين 250 -750 فلسا.

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