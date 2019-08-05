|
3144 طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي
وطنا اليوم ـ عمان
بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة الى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم السبت 3144 طنا توزعت على :
1931طن خضار
و 1036 طن فواكه
و 176 طن ورقيات .
وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الاصناف حسب ادنى واعلى سعر للكيلو الواحد ، على النحو التالي :
باذنجان اسود عجمي 100-250 فلسا
بصل ناشف 150 – 300 فلس
بطاطا 300 - 450 فلسا
بطيخ 50-150 فلسا
بندورة 150 -350 فلسا
تين 250 -750 فلسا.
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|