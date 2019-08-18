خبراء للسائقين: إملأوا مركباتكم بـ بنزين 95

وطنا اليوم-عمان:نصح خبراء ألمان سائقي المركبات حول العالم، بتزويد مركباتهم بالوقود الممتاز "بنزين 95" من وقت لآخر، خاصة الذين يستخدمون بنزين فئة أقل كبنزين 90، بحسب موقع "المربع نت".

ونقلت مجلة السيارات الألمانية "أوتو تسايتونج" عن الخبراء قولهم، إن تعبئة المركبة بالوقود الممتاز 95 من وقت لآخر، يساعد في تنظيف المحرك ليعمل بسلاسة، وذلك بفضل احتواءه على إضافات تعمل على إزالة الرواسب والشوائب بالمحرك.

وأكد الخبراء ان هذا الامر يساعد السائقين في حال قيادة السيارات لمسافات قصيرة داخل المدن لفترات طويلة ، ويحسن من اداء مركباتهم.

يشار الى انه كلما كان رقم الأوكتان مرتفعاً فإنه يكون أكثر صلاحية وسلاسة في الاحتراق، أما الوقود العادي فإن جودته وسلاسته في محدودة، حيث يترك ترسبات وشوائب مع مرور الوقت، كما أنه يحتاج قوة وضغطاً أكبر لأجل عملية التكسير الحراري ما يُنهك المحرك مع مرور الزمن.

لهذه الأسباب يفضل التزود بالوقود الممتاز بمعدل مرة أو مرتين في الشهر، حتى يتم المحافظة على محرك السيارة وإطالة عمره الافتراضي.